La Salernitana torna in Seria A, folla in strada per i festeggiamenti e traffico bloccato – Video (Di lunedì 10 maggio 2021) Tante persone in strada a Salerno, traffico bloccato lungo tutta via Roma con centinaia di tifosi che hanno invaso la carreggiata stradale. Stessa scena anche in altre strade cittadine. In tantissimi si sono riversati per festeggiare il ritorno della Salernitana in serie A. Un tifo variegato, grandi e bambini avvolti dai colori granata, stanno esultando per questa grande vittoria. Scene di entusiasmo anche a piazza Casalbore, nei pressi dello stadio Vestuti, ritrovo storico della tifoSeria. Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette di continuare a produrre un giornalismo online di qualità e aperto a tutti, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Tante persone ina Salerno,lungo tutta via Roma con centinaia di tifosi che hanno invaso la carreggiatale. Stessa scena anche in altre strade cittadine. In tantissimi si sono riversati per festeggiare il ritorno dellain serie A. Un tifo variegato, grandi e bambini avvolti dai colori granata, stanno esultando per questa grande vittoria. Scene di entusiasmo anche a piazza Casalbore, nei pressi dello stadio Vestuti, ritrovo storico della tifo. Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette di continuare a produrre un giornalismo online di qualità e aperto a tutti, ...

Advertising

OfficialUSS1919 : È finita!!! All''Adriatico-Cornacchia' la #Salernitana batte 3-0 il #Pescara e torna in #SerieA dopo 23 anni!!! - SkySport : La Salernitana torna in Serie A: la festa promozione. FOTO e VIDEO - myrtamerlino : La #Salernitana torna in #SerieA dopo oltre 20 anni e scoppia la gioia a #Salerno. Mi raccomando ragazzi, usiamo l… - alexmosca92 : RT @OfficialUSS1919: È finita!!! All''Adriatico-Cornacchia' la #Salernitana batte 3-0 il #Pescara e torna in #SerieA dopo 23 anni!!! - RaiSport : Festa grande a #Salerno per la promozione in A La squadra granata torna nel massimo campionato dopo 23 anni di atte… -