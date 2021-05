Gruppo Trefin | da UniCredit due minibond per complessivi 4 mln di euro Serviranno a finanziare progetti Ict Previste 25 assunzioni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 maggio 2021)ha sottoscritto due prestiti obbligazionari () per4 milioni di, garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, emessi da due società del, azienda campana specializzata in Information Technology, Engineering e Produzione, con sede a Napoli e presente con oltre 400 risorse in Italia (Milano, Torino, Massa Carrara, Firenze, Marghera e Capua) e all’estero (Tolosa in Francia e Monaco di Baviera in Germania). I prestiti obbligazionari sottoscritti da, della durata di 6 anni, sono finalizzati a sostenere gli investimenti per la realizzazione di duedi ricerca&sviluppo in ambito ICT ed Engineering, oltre a favorire l’assunzione di nuove risorse in Italia, ...