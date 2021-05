“Deve perdere, sennò non torna più a casa”: aggredita la figlia dell’allenatore del Pescara (Di lunedì 10 maggio 2021) Il calcio fa solo da sfondo a questa brutta vicenda di cronaca avvenuta sabato sera a Salerno. Paola Grassadonia, 18enne figlia di Gianluca – allenatore del Pescara – è stata aggredita e presa a calci da parte di alcuni “tifosi” della Salernitana. Il motivo? Questo pomeriggio, allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia della città abruzzese, andrà in scena il match che potrebbe regalare alla squadra campana la promozione in Serie A. Gli aggressori – offuscati dai folli fumi del tifo – hanno preso di mira la giovane per intimorire il padre. Questo, infatti, il messaggio urlato contro la ragazza dopo esser stata spintonata e presa a calci: “Deve perdere, se no non torna più a casa”. Grassadonia, la figlia dell’allenatore del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Il calcio fa solo da sfondo a questa brutta vicenda di cronaca avvenuta sabato sera a Salerno. Paola Grassadonia, 18ennedi Gianluca – allenatore del– è statae presa a calci da parte di alcuni “tifosi” della Salernitana. Il motivo? Questo pomeriggio, allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia della città abruzzese, andrà in scena il match che potrebbe regalare alla squadra campana la promozione in Serie A. Gli aggressori – offuscati dai folli fumi del tifo – hanno preso di mira la giovane per intimorire il padre. Questo, infatti, il messaggio urlato contro la ragazza dopo esser stata spintonata e presa a calci: “, se no nonpiù a”. Grassadonia, ladel ...

neXtquotidiano : “Deve perdere, sennò non torna più a casa”: aggredita Paola #Grassadonia, figlia dell’allenatore del #Pescara… - Zuldazar71 : @CostanzaRdO @CarloCalenda Così per capire: perché Gualtieri sindaco non andrebbe bene e deve perdere contro la raggi? - ParmaPsi : RT @ilriformista: La famiglia dell'allenatore degli abruzzesi lascia Salerno #Grassadonia #PescaraSalernitana - EdoardoGovi : @LaStampa Se il calcio italiano non vuole perdere la faccia deve dare un bel 3 a 0 a tavolino - infoitsport : SALERNO Aggredita la figlia di Grassadonia: 'Tuo padre deve perdere' -