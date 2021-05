"Avrebbero fatto una strage", "Fuori i nomi": Boccia delira su Salvini e Covid, la Maglie lo annichilisce: volano stracci a La7 | Video (Di lunedì 10 maggio 2021) Altra puntata, altro scontro. Succede a L'Aria Che Tira dove l'ex ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, tira in causa Matteo Salvini: "Gli assistenti civici esistono da vent'anni - esordisce nel salotto di Myrta Merlino su La7 -, ma nonostante il fuoco di sbarramento fatto da una certa politica che diceva di riaprire tutto e che avrebbe fatto una strage, io non ho dimenticato le battaglie fatte dalla destra e soprattutto da Salvini quando ci diceva 'il giorno della Pasquetta ci avete chiusi in casa, dovete aprire'". Un'affermazione a cui segue l'interruzione di Maria Giovanna Maglie. La giornalista fa l'esempio più lampante: "Come quello di Madrid, Boccia". "A Madrid, se lei si informa - interviene a quel punto l'ex ministro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Altra puntata, altro scontro. Succede a L'Aria Che Tira dove l'ex ministro per gli Affari regionali, Francesco, tira in causa Matteo: "Gli assistenti civici esistono da vent'anni - esordisce nel salotto di Myrta Merlino su La7 -, ma nonostante il fuoco di sbarramentoda una certa politica che diceva di riaprire tutto e che avrebbeuna, io non ho dimenticato le battaglie fatte dalla destra e soprattutto daquando ci diceva 'il giorno della Pasquetta ci avete chiusi in casa, dovete aprire'". Un'affermazione a cui segue l'interruzione di Maria Giovanna. La giornalista fa l'esempio più lampante: "Come quello di Madrid,". "A Madrid, se lei si informa - interviene a quel punto l'ex ministro ...

