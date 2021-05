Anche i grillini immaginano un’Italia in bianco da giugno | da rivedere il sistema dei colori

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il Ministro Roberto Speranza e i chiusuristi sono sempre più isolati. Coneconomicamente allo stremo in pochi ormai credono alla ricetta depressiva dei grillocomunisti. E tra gli stessiiniziano a cambiare i toni. Pierpaolo Sileri su Il Messaggero sprizza ottimismo. “Entro due settimane tutte le regioni in fascia gialla e il coprifuoco alle mezzanotte” ha affermato il sottosegretario alla Salute. Il grillino ipotizza la zona bianca per l’estate, l’unica prospettiva che può fare tornare a respirare gli italiani e l’economia. Per Pierpaolo Sileri “i ristoranti potranno lavorareal chiuso. A metà, quando 30 milioni di italiani avranno ricevuto la prima dose, allora vedremoregioni in fascia bianca”. Vaccinazioni, temperature in rialzo e rispetto delle norme ...