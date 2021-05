VIDEO Max Verstappen sorpassa Lewis Hamilton alla partenza del GP di Spagna! Manovra stellare per il 1° posto

(Di domenica 9 maggio 2021) Maxsi è reso protagonista di uno spettacolare sorpasso al via del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Montmelò. L’olandese, secondo sulla griglia di, è scattato brillantemente allo spegnimento dei semafori, ha avvicinato il pole-mane si è inventato una meravigliosaprima curva, balzando così al comando della gara e lasciandosi alle spalle il rivale britannico. Si tratta di un sorpasso fondamentale perché su questa pista è difficile superare e dunque larappresenta uno dei momenti cruciali del Gran Premio. I due piloti sono in lotta per il titolo mondiale, prima di questa gara l’alfiere della Mercedes aveva otto punti di vantaggio sull’uomo della Red Bull. La lotta ...

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1. Il britannico si è esaltato in terra catalana e ha stampato un favoloso 1:16.741, dominando le quali ...