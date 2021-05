VIDEO Lewis Hamilton: le 100 pole position in carriera del britannico (Di domenica 9 maggio 2021) Lewis Hamilton ha conquistato la 100ma pole-position nella suia carriera in F1. Sul circuito del Montmeló, teatro del GP di Spagna 2021, il britannico ha frantumato ogni record. Di acqua ne è passata sotto i ponti da quando a bordo della MP4-22 della McLaren un Hamilton esordiente in F1 pose la sua prima firma a Montreal (Canada) nel 2007. Da quel momento sono arrivati sette titoli mondiali, 97 vittorie e per l’appunto altre 99 partenze dalla piazzola privilegiata. Mai nessuno come lui nella storia. Di seguito il VIDEO con le 100 pole position di Lewis Hamilton. VIDEO 100 pole position DI Lewis ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)ha conquistato la 100manella suiain F1. Sul circuito del Montmeló, teatro del GP di Spagna 2021, ilha frantumato ogni record. Di acqua ne è passata sotto i ponti da quando a bordo della MP4-22 della McLaren unesordiente in F1 pose la sua prima firma a Montreal (Canada) nel 2007. Da quel momento sono arrivati sette titoli mondiali, 97 vittorie e per l’appunto altre 99 partenze dalla piazzola privilegiata. Mai nessuno come lui nella storia. Di seguito ilcon le 100di100DI...

