Ultime Notizie Serie A: tracollo Juve, le parole degli allenatori (Di lunedì 10 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.10 – Juventus, parla Pirlo – Il tecnico bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Milan: «Non sto pensando di farmi da parte. Ho intrapreso questo lavoro tra tante difficoltà ma vado avanti. Penso di poter fare meglio e poter uscirne con la squadra. Continuerò a fare il mio lavoro, mancano tre partite». Ore 22.55 – Milan, parla Pioli – L’allenatore rossonero ha esaltato la prestazione offerta dai suoi in casa della Juventus: «Una gran partita. Uno scontro diretto con un obiettivo così importante e una classifica così corta, è molto importante. C’è da lottare ancora. Il club in questo anno e mezzo ci ha sempre sostenuto, ci fa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 23.10 –ntus, parla Pirlo – Il tecnico bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro il Milan: «Non sto pensando di farmi da parte. Ho intrapreso questo lavoro tra tante difficoltà ma vado avanti. Penso di poter fare meglio e poter uscirne con la squadra. Continuerò a fare il mio lavoro, mancano tre partite». Ore 22.55 – Milan, parla Pioli – L’allenatore rossonero ha esaltato la prestazione offerta dai suoi in casa dellantus: «Una gran partita. Uno scontro diretto con un obiettivo così importante e una classifica così corta, è molto importante. C’è da lottare ancora. Il club in questo anno e mezzo ci ha sempre sostenuto, ci fa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - Agenzia_Ansa : Covid: 8.292 positivi e 139 vittime nelle ultime 24 ore. I dati del ministero della Salute. In calo le terapie inte… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. India: nuovo record di casi, oltre 400mila nonostante i lockdown… - Bruno_G79 : RT @PianetaMilan: - PianetaMilan : -