Treviso | precipita nel vuoto col deltaplano | muore a 51 anni

L'incidente si è verificato nella giornata di sabato, il pilota è decollato dalla pedana di Col del Puppolo e subito dopo è caduto. Illesa la passeggera di 28 anni. Federico Baratto poco prima di un volo in deltaplano (Foto Facebook)Dopo aver assicurato la compagna di volo, non ha provveduto a legare se stesso e, subito dopo il decollo, è rimasto appeso alla sbarra, cadendo nel vuoto quando il deltaplano biposto si è impennato. Ha perso così la vita Federico Baratto di 51 anni a Borso del Grappa (Treviso), precipitando per oltre 300 metri nel vuoto. Si tratta del secondo incidente mortale in poco meno di un mese. La dinamica dell'incidente Subito dopo il decollo dalla pedana delta di Col del Puppolo a 850 metri di quota, è stata subito ...

