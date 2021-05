Tragedia a Un Posto al Sole, L’addio del personaggio più amato: “Verrà trovato il mio cadavere”. Fan sotto choc (Di domenica 9 maggio 2021) Ilenia Lazzarin, storica protagonista della soap di Rai 3 ha annunciato l’uscita di scena del suo personaggio, Viola, con un post su Facebook che ha davvero spaventato tutti i suoi fan. “ADDIO PER SEMPRE VIOLA”. Nel post sui social Ilenia ha annunciato: “Addio per sempre Viola” e ha così spiegato che “ho ricevuto la chiamata dagli autori che mi hanno comunicato che a breve Verrà ritrovato il cadavere di Viola esanime e martoriato in fondo ad un fiume. DecomPosto.” Così ha detto addio ai suoi affezionati telespettatori: “Quindi dopo 20 anni di lunga serialità , non mi sarà data la possibilità di girare nemmeno la mia morte in pace. Mi dispiace solo dovervelo comunicare proprio oggi, attraverso un post.” Insomma una notizia che ha sconvolto i fan inizialmente salvo poi spiegare: “Non preoccupatevi è ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Ilenia Lazzarin, storica protagonista della soap di Rai 3 ha annunciato l’uscita di scena del suo, Viola, con un post su Facebook che ha davvero spaventato tutti i suoi fan. “ADDIO PER SEMPRE VIOLA”. Nel post sui social Ilenia ha annunciato: “Addio per sempre Viola” e ha così spiegato che “ho ricevuto la chiamata dagli autori che mi hanno comunicato che a breveriildi Viola esanime e martoriato in fondo ad un fiume. Decom.” Così ha detto addio ai suoi affezionati telespettatori: “Quindi dopo 20 anni di lunga serialità , non mi sarà data la possibilità di girare nemmeno la mia morte in pace. Mi dispiace solo dovervelo comunicare proprio oggi, attraverso un post.” Insomma una notizia che ha sconvolto i fan inizialmente salvo poi spiegare: “Non preoccupatevi è ...

CdT_Online : Tragedia nelle Gole di Chauderon sopra Montreux (VD): il 41.enne, che stava passeggiando con la famiglia, è decedut… - immediatonet : ?? Tragedia della strada alle porte di #Foggia, una persona è morta dopo drammatico schianto. Agenti sul posto - DSantini74 : I n a c c e t t a b i l e ! ! ! Ennesima #tragedia sul posto di #lavoro @OnofrioRota: 'Profondo cordoglio, necessa… - Mohamed__Saady : RT @fai_cisl: Ennesima #tragedia sul posto di #lavoro, in una azienda agricola di Sorbolo, #Parma, muore un giovane operaio. @OnofrioRota:… - certidiscorsi : @AIRC_it sito fatto malissimo, per cercare la piazza da mobile una tragedia, arrivo sul posto.. non c'era nessuno,… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Posto Incidente tra auto e moto ad Alessandria, morto il centauro La tragedia è avvenuta ad Alessandria nel pomeriggio, quando in via Gramsci, all' angolo con corso ... Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco.

Tragedia in vallagarina, centuaro di 55 anni perde la vita Nuova tragedia motociclistica nella giornata di oggi in Trentino. L'allerta è scattata pochi minuti di ... Sul posto è arrivata subito l'ambulanza con i sanitari a bordo e da Mattarello si è alzato l'...

Muore una donna durante un'immersione, tragedia a Livorno IL TELEGRAFO Livorno Caduta da moto: un morto sulla statale 233 a Induno Olona Tragedia questa sera tra Varese e l'imbocco della statale della Valganna. Sul posto ambulanza e automedica, oltre alle pattuglie della polizia stradale ...

Tir fa retromarcia e spinge una donna dentro al bagagliaio dell’auto: tragedia sfiorata Il conducente di un camion ha ingranato la retro senza accorgersi che dietro di lui c'era una mamma intenta a recuperare dal bagagliaio dell'auto il passeggino per la figlia. Si è rischiato il dramma ...

