The Castles of Burgundy | gestione dadi in Borgogna

(Di domenica 9 maggio 2021) Ravensburger, che ringrazio per la copia ,prosegue con la ristampa in chiave moderna dei titoli Alea più di successo. Questa volta tocca a “Theof“, sempre di Stefan Feld, in questa edizione dedicata al ventesimo anniversario e comprensiva delle 11 mini espansioni. La durata stimata è di circa 120 minuti ed è adatto per 1-4 giocatori. Theof– Ambientazione & Ispirazione L’obiettivo non si distacca molto dal gioco precedentemente recensito.Questa volta, semplicemente, ci troviamo innella Francia centrale nel corso del XV secolo.Piuttosto che di un principe, vestiremo i panni di un duca con lo scopo di accumulare ancora più ricchezze tramite l’espansione ed il commercio. Come anticipato nell’articolo su “Theof Tuscany“, ...

Advertising

Nerdream_it : Il nostro Alessandro #Aleboardgamer torna su #TheCastlesOfTuscany by @RavensburgerNA divisione #Alea. Dopo la bel… - niallxcez : RAGAZZX L'HO POSTATAA - niallxcez : @saraxfearless tieni il link amo - niallxcez : @avocadolouis3 amour, l'ho pubblicata <3 - niallxcez : ciao, probabilmente presto posterò la mia ff 'The Red Castles' dead man' -

Ultime Notizie dalla rete : The Castles

Metropolitan Magazine Italia

Il giornalista britannico Duncan, nel suo podcast "Transfer Window", assicura che il Tottenham avrebbe avuto dei contatti positivi con Gian Piero Gasperini (anche se il sogno resta Conte)...GASPERINI TOTTHENAM - Secondo quanto riporta il giornalista Duncanall'interno del podcastTransfer Window, il TOTTHENAM avrebbe avviato i contatti per portare Gian Piero Gasperini sulla panchina degli spurs. GASPERINI PIACE AL TOTTHENAM È invece ...In The Castles of Burgundy ci troviamo in Borgogna nel corso del XV secolo e come duca, con lo scopo di accumulare ricchezze tramite l'influenza.Tra una traduzione dal Greco e un approfondimento sulla Filosofia antica, gli studenti della 3B del Liceo Classico di Santa Teresa di Riva si sono trasformati in sviluppatori ed è nata “JoniCastles”, ...