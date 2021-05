Salvini a Lamorgese: Presto vertice con Draghi sugli sbarchi (Di domenica 9 maggio 2021) – Scambio di messaggi tra Matteo Salvini e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese (nella foto) a proposito degli sbarchi: il leader della Lega – riferisce un comunicato della Lega – ha auspicato un piano di interventi per evitare una escalation degli arrivi. Salvini e Lamorgese, con spirito collaborativo, hanno convenuto – prosegue il comunicato – che faranno il punto al più Presto insieme al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021) – Scambio di messaggi tra Matteoe il ministro dell’Interno Luciana(nella foto) a proposito degli: il leader della Lega – riferisce un comunicato della Lega – ha auspicato un piano di interventi per evitare una escalation degli arrivi., con spirito collaborativo, hanno convenuto – prosegue il comunicato – che faranno il punto al piùinsieme al Presidente del Consiglio Mario

