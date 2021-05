Pioli ‘esonera’ Pirlo? Un 3-0 che affonda ogni alibi

Leggi su sportface

(Di domenica 9 maggio 2021) Un passo verso la normalità e un passo verso una sorpresa inedita. Perché se da un lato il Milan ‘allontana’ lo scenario apocalittico che la vedeva potenzialmente come la prima squadra nell’era dei tre punti ad uscire dalle prime quattro da campione d’inverno, dall’altro chi si tira momentaneamente fuori dalla corsa è la stessa squadra che vince da nove anni. La Juventus crolla in casa per 3-0 e vede distrutto: nessun infortunato, tutti a disposizione contro un Milan che perde Ibrahimovic e sbaglia un rigore. La squadra dinon reagisce, non si rende mai veramente pericolosa dalle parti di Donnarumma e resta ora a 64 punti in classifica. Sedici in meno rispetto alla scorsa stagione di Sarri. Troppi, anche per un esordiente comeche per la prima parte della stagione poteva quantomeno appellarsi ad ...