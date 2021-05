N-plus, cos’è la nuova piattaforma hub progettata da Netflix (Di domenica 9 maggio 2021) cos’è N-plus, la nuova piattaforma che Netflix potrebbe lanciare presto per la condivisione di materiali ed esperienze. (OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)La piattaforma streaming tra le più utilizzate al mondo, pare stia svolgendo dei sondaggi tra i suoi utenti per lanciare una nuova piattaforma, parzialmente gratuita, in cui sarà possibile trovare materiali ed esperienze differenti. Il progetto dovrebbe chiamarsi N-plus. Ecco di cosa si tratta. Leggi anche -> Whatsapp Rosa, ecco una nuova truffa: come riconoscerla Netflix in crisi? Nonostante Netflix detenga ancora il primato tra le piattaforme streaming, nell’ultimo anno ha registrato un netto calo delle ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 maggio 2021)N-, lachepotrebbe lanciare presto per la condivisione di materiali ed esperienze. (OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)Lastreaming tra le più utilizzate al mondo, pare stia svolgendo dei sondaggi tra i suoi utenti per lanciare una, parzialmente gratuita, in cui sarà possibile trovare materiali ed esperienze differenti. Il progetto dovrebbe chiamarsi N-. Ecco di cosa si tratta. Leggi anche -> Whatsapp Rosa, ecco unatruffa: come riconoscerlain crisi? Nonostantedetenga ancora il primato tra le piattaforme streaming, nell’ultimo anno ha registrato un netto calo delle ...

Advertising

telefoninonet : Netflix vuole lanciare N-Plus: cos’è e come funziona? - FrankJack90 : @perchetendenza Statement giurassico anche per me... l'uomo in tutto ciò cos'è un cojone? La sua volontà di volere… - aboutmiichela : ho appena scoperto che non c’è spiderman su disney plus ma cos -

Ultime Notizie dalla rete : plus cos’è 30 Migliori Porta Cellulare Scooter Testato e Qualificato 2021 Pianeta Strega