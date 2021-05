La pioggia di maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Ogni volta che ti leggo Di Vincenzo Calafiore 09 maggio 2021 Udine “ ….. Scelsi il legno più bello e feci costruire – la mia casa – piantai con le mie mani il Nespolo. Che significa identità, appartenenza! La mia impronta. E’ l’unico posto, tra tutti, in cui ho vissuto, che ho potuto chiamare casa mia ! “ Vincenzo Calafiore Guardo la pioggia cadere lentamente,come le ore lentamente scorrere, davanti la finestra, dalla mia finestra. E penso che arriverà l’estate mettendo fine al lungo inverno di un lunghissimo periodo da dimenticare. Mi sono chiesto più volte come abbia fatto a vivere senza pensarmi, delle rughe che prima non c’erano, e penso che non posso essere invecchiato così in poco tempo. Mi ricorderò sempre di quel giorno! Il mondo si svegliò prigioniero di un killer ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 9 maggio 2021) Ogni volta che ti leggo Di Vincenzo Calafiore 092021 Udine “ ….. Scelsi il legno più bello e feci costruire – la mia casa – piantai con le mie mani il Nespolo. Che significa identità, appartenenza! La mia impronta. E’ l’unico posto, tra tutti, in cui ho vissuto, che ho potuto chiamare casa mia ! “ Vincenzo Calafiore Guardo lacadere lentamente,come le ore lentamente scorrere, davanti la finestra, dalla mia finestra. E penso che arriverà l’estate mettendo fine al lungo inverno di un lunghissimo periodo da dimenticare. Mi sono chiesto più volte come abbia fatto a vivere senza pensarmi, delle rughe che prima non c’erano, e penso che non posso essere invecchiato così in poco tempo. Mi ricorderò sempre di quel giorno! Il mondo si svegliò prigioniero di un killer ...

Advertising

antonellaa262 : Meteo Campania: sole e caldo non sono destinati a durare molto, con una forte ondata di maltempo che è pronta a far… - DocSweepsy : La pioggia nel pineto per il 9 maggio - infoitinterno : Previsioni meteo Roma dal 10 al 16 maggio: pioggia e temporali, brusco calo delle temperature - orsobologna : RT @Antoniaeffe: Lunga è la notte e senza tempo. Il cielo gonfio di pioggia non consente agli occhi di vedere le stelle. Non sarà il gelido… - Antoniaeffe : Lunga è la notte e senza tempo. Il cielo gonfio di pioggia non consente agli occhi di vedere le stelle. Non sarà il… -