Juve - Milan 0 - 3: tabellino, statistiche e marcatori (Di domenica 9 maggio 2021) TORINO - Impresa del Milan che scatta verso la Champions dopo il 3 - 0 rifilato alla Juve all'Allianz Stadium. I rossoneri sbloccano a fine primo tempo con Diaz , poi Szczesny ha respinto un calcio di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021) TORINO - Impresa delche scatta verso la Champions dopo il 3 - 0 rifilato allaall'Allianz Stadium. I rossoneri sbloccano a fine primo tempo con Diaz , poi Szczesny ha respinto un calcio di ...

Advertising

capuanogio : Piaccia o no, le big d'Europa (#Juve #Milan #Inter a livello italiano) tengono su tutto il movimento, lo rendono ap… - EzioGreggio : Vittoria meritata del Milan. Anno disastroso da dimenticare. Ma non mi dimentico anche 9 anni fantastici. Quest’ann… - juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - vivafcinter1908 : RT @LucaBilla: Comunque questa Juve fa sembrare il Milan una squadra di calcio. Fanno VERAMENTE cagare. #IlMaestro #CalcioLiquido #MerdeVS… - giorgiogaias : RT @AndreaBricchi77: Il Milan stravince allo Stadium e al clubbe parlano solo di Juve. Come se avesse perso contro il Pordenone, tra l’altr… -