Inzaghi | «Le immagini sono lampanti Non doveva andare così per il bene del calcio»

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Cagliari. Le sue parole.

RIGORE NEGATO – «Siamo molto delusi, le immagini sono lampanti. L'arbitro mi ha detto che il tocco c'è stato ma lieve. Se l'arbitro dice che il tocco c'è stato, il VAR non può intervenire. Oggi non doveva andare così per il bene del calcio. Poi se l'arbitro mi dive che il tocco era lieve, il VAR non può intervenire. Così come non poteva intervenire con Osimhen. Era lo stesso VAR e questo dispiace, perché non puoi mettere ...

