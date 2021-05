I Soliti Ignoti, incidente in diretta: Francesco Paolantoni spacca la bottiglia e si taglia un dito (Di domenica 9 maggio 2021) L’ospite-detective della puntata de I Soliti Ignoti di ieri sabato 8 maggio è stata Marisa Laurito e tra gli Ignoti c’era anche qualcuno che “stappa le bottiglie con la sciabola“. Lei non ha avuto dubbi: è il comico Francesco Paolantoni l’ignoto che sa farlo. Risposta corretta. Solo che giunto il momento di dimostrare l’abilità ecco che è accaduto qualcosa di inaspettato: l’ignoto vip si è ferito tagliandosi il dito con la sciabola. Amadeus e Marisa Laurito, che si erano nascosti ironicamente (mica tanto…) tra i plexiglass del pubblico, sono allora rientrati in studio: “Ma quando lo fai con gli amici non beve nessuno?”, cerca di sdrammatizzare lei. Ma Amadeus è apparso irritato e ha lanciato quella che aveva tutta l’aria di essere una frecciatina agli autori del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) L’ospite-detective della puntata de Idi ieri sabato 8 maggio è stata Marisa Laurito e tra glic’era anche qualcuno che “stappa le bottiglie con la sciabola“. Lei non ha avuto dubbi: è il comicol’ignoto che sa farlo. Risposta corretta. Solo che giunto il momento di dimostrare l’abilità ecco che è accaduto qualcosa di inaspettato: l’ignoto vip si è feritondosi ilcon la sciabola. Amadeus e Marisa Laurito, che si erano nascosti ironicamente (mica tanto…) tra i plexiglass del pubblico, sono allora rientrati in studio: “Ma quando lo fai con gli amici non beve nessuno?”, cerca di sdrammatizzare lei. Ma Amadeus è apparso irritato e ha lanciato quella che aveva tutta l’aria di essere una frecciatina agli autori del ...

