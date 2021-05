Giro d’Italia 2021, Tim Merlier: “Questa è stata una vittoria di squadra” (Di domenica 9 maggio 2021) Una volata di prepotenza, partita lunghissima e alla quale nessuno è riuscito ad opporsi. Prima partecipazione al Giro d’Italia e prima vittoria per Tim Merlier: l’ex campione belga dell’Alpecin-Fenix si è infatti imposto nella seconda tappa della Corsa Rosa, sprintando davanti a tutti sul traguardo di Novara. Le parole del belga riportate da Tuttobiciweb: “È la mia prima partecipazione al Giro, la mia prima vittoria in un grande Giro, sicuramente non me la scorderò e sono orgoglioso di questo successo. La squadra ha fatto un grandissimo lavoro negli ultimi chilometri, abbiamo speso molte energie, ma alla fine Krieger mi ha portato in posizione perfetta e ho lanciato la mia volata. Questa è stata davvero una ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Una volata di prepotenza, partita lunghissima e alla quale nessuno è riuscito ad opporsi. Prima partecipazione ale primaper Tim: l’ex campione belga dell’Alpecin-Fenix si è infatti imposto nella seconda tappa della Corsa Rosa, sprintando davanti a tutti sul traguardo di Novara. Le parole del belga riportate da Tuttobiciweb: “È la mia prima partecipazione al, la mia primain un grande, sicuramente non me la scorderò e sono orgoglioso di questo successo. Laha fatto un grandissimo lavoro negli ultimi chilometri, abbiamo speso molte energie, ma alla fine Krieger mi ha portato in posizione perfetta e ho lanciato la mia volata.davvero una ...

