Genitori adottivi bloccati in India dal Covid ricoverati in ospedale a Firenze: “Stiamo molto male, tornati appena in tempo” (Di domenica 9 maggio 2021) A Nuova Delhi per prendere la loro bimba, Enzo Galli e Simonetta Filippini avevano contratto il virus e non riuscivano a lasciare il paese Leggi su lastampa (Di domenica 9 maggio 2021) A Nuova Delhi per prendere la loro bimba, Enzo Galli e Simonetta Filippini avevano contratto il virus e non riuscivano a lasciare il paese

Advertising

SmorfiaDigitale : Genitori adottivi bloccati in India dal Covid ricoverati in ospedale a Firenze: ... - infoitinterno : Genitori adottivi bloccati in India dal Covid ricoverati in ospedale a Firenze, entrambi gravi sotto ossigeno - LBoschetti : @AndreaAndreotti @LucaRossi666 @lefrasidiosho I genitori che adottano sono chiamati “mamma” e “papà” dai figli adot… - ChiaDjCGS : Anche con sto caz* di MB ? basta eh Quello abita nella mia stessa città e qui io D. non l'ho mai vista E se è per q… - annak65649009 : @PVBLICOPOTERE Ah si? Il 95 per cento nel mondo? E dove hai trovato questa statistica? E sono genitori naturali, af… -