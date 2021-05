Ercolano riscopre l'ufficiale di Plinio il Vecchio. L'uomo in divisa che morì per aiutare (Di domenica 9 maggio 2021) Un uomo in divisa, che il furore del vulcano aveva scaraventato a terra e ucciso in pochi secondi, la faccia affondata nella sabbia, le braccia piegate in avanti a cercare appoggio. Ad Ercolano ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 maggio 2021) Unin, che il furore del vulcano aveva scaraventato a terra e ucciso in pochi secondi, la faccia affondata nella sabbia, le braccia piegate in avanti a cercare appoggio. Ad...

Advertising

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA #ANSA | Nuova scoperta a Ercolano, il corpo di un ufficiale di Plinio. Nella città sepolta dall'eruzione… - eleitaliana : RT @Agenzia_Ansa: ESCLUSIVA #ANSA | Nuova scoperta a Ercolano, il corpo di un ufficiale di Plinio. Nella città sepolta dall'eruzione del Ve… - CatelliRossella : ??????Ercolano riscopre l'ufficiale di Plinio il Vecchio, morì per aiutare - Arte - ANSA - razorblack66 : RT @TerreImpervie: E a Pompei/Ercolano prosegue la tradizione di sparare ipotesi a cazzo di cane per finire in prima pagina... questa deriv… - TerreImpervie : E a Pompei/Ercolano prosegue la tradizione di sparare ipotesi a cazzo di cane per finire in prima pagina... questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ercolano riscopre Ercolano riscopre l'ufficiale di Plinio il Vecchio. L'uomo in divisa che morì per aiutare Un uomo in divisa, che il furore del vulcano aveva scaraventato a terra e ucciso in pochi secondi, la faccia affondata nella sabbia, le braccia piegate in avanti a cercare appoggio. Ad Ercolano proprio in queste settimane sta per ripartire il lavoro di scavo . Gli archeologi sono tornati sull'antica spiaggia per completare le ricerche avviate quarant'anni fa - erano i primi anni '80 ...

Ercolano riscopre l'ufficiale di Plinio il Vecchio, morì per aiutare - Arte ANSA Nuova Europa Ercolano riscopre l'ufficiale di Plinio il Vecchio. L'uomo in divisa che morì per aiutare Un uomo in divisa, che il furore del vulcano aveva scaraventato a terra e ucciso in pochi secondi, la faccia affondata nella sabbia, le braccia piegate in ...

Ercolano riscopre l'ufficiale di Plinio il Vecchio, morì per aiutare Nell'antica città campana, sepolta comePompei nel 79 d.C dall'eruzione delVesuvio, riprendono gli scavi. Ma intanto è il direttore del Parco, Francesco Sirano, a risolvere un affascinante cold case le ...

Un uomo in divisa, che il furore del vulcano aveva scaraventato a terra e ucciso in pochi secondi, la faccia affondata nella sabbia, le braccia piegate in avanti a cercare appoggio. Adproprio in queste settimane sta per ripartire il lavoro di scavo . Gli archeologi sono tornati sull'antica spiaggia per completare le ricerche avviate quarant'anni fa - erano i primi anni '80 ...Un uomo in divisa, che il furore del vulcano aveva scaraventato a terra e ucciso in pochi secondi, la faccia affondata nella sabbia, le braccia piegate in ...Nell'antica città campana, sepolta comePompei nel 79 d.C dall'eruzione delVesuvio, riprendono gli scavi. Ma intanto è il direttore del Parco, Francesco Sirano, a risolvere un affascinante cold case le ...