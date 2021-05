Covid-19, via libera alle visite nelle Rsa: le regole (Di domenica 9 maggio 2021) Per tornare a incontrare gli ospiti delle strutture assistenziali bisogna avere il 'green pass' che certifica l'avvenuta vaccinazione, un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o la presenza degli anticorpi da coronavirus. Ecco le disposizioni contenute nell'ordinanza del ministro Speranza valida sino a fine luglio Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 maggio 2021) Per tornare a incontrare gli ospiti delle strutture assistenziali bisogna avere il 'green pass' che certifica l'avvenuta vaccinazione, un tampone negativo effettuato48 ore precedenti o la presenza degli anticorpi da coronavirus. Ecco le disposizioni contenute nell'ordinanza del ministro Speranza valida sino a fine luglio

