Coprifuoco: giusto spostarlo alle 24? (Di domenica 9 maggio 2021) Visto il proseguire del calendario sulle riaperture, in Italia continua il dibattito sul Coprifuoco. La volontà è quella di spostarlo alle 23 o, addirittura, alle 24? giusto o sbagliato iniziare a far finta che sia tutto passato? Il punto sul Coprifuoco Se n’è discusso tanto ed è incessante il dibattito aperto dietro la proposta di far cadere il Coprifuoco alle 23 o addirittura alle 24 già dalla prossima settimana. La soglia delle 22 rappresenta, soprattutto per la Lega di Matteo Salvini un limite incoerente. Una soglia che si scontra con le riaperture dei ristoratori e che danneggia ancor di più la nostra economia. Uno dei pensieri è anche quello di veder ripartire la stagione turistica; così come ha fatto l’Inghilterra che ieri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Visto il proseguire del calendario sulle riaperture, in Italia continua il dibattito sul. La volontà è quella di23 o, addirittura,24?o sbagliato iniziare a far finta che sia tutto passato? Il punto sulSe n’è discusso tanto ed è incessante il dibattito aperto dietro la proposta di far cadere il23 o addirittura24 già dalla prossima settimana. La soglia delle 22 rappresenta, soprattutto per la Lega di Matteo Salvini un limite incoerente. Una soglia che si scontra con le riaperture dei ristoratori e che danneggia ancor di più la nostra economia. Uno dei pensieri è anche quello di veder ripartire la stagione turistica; così come ha fatto l’Inghilterra che ieri ...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco giusto Gli italiani picconano il coprifuoco. "Riaprire tutto, ma regole rigide" Il dibattito politico di questi ultimi giorni si è appunto sviluppato su questo tema, cioè se è giusto o meno lasciare invariato l'orario del coprifuoco, spostare le lancette avanti di qualche ora o ...

Coprifuoco, tutti a casa entro mezzanotte. Draghi: riaprire usando la testa Proroga , non soppressione del divieto di circolazione: probabilmente,il coprifuoco resterà giusto il tempo per entrare in pieno nella stagione estiva. Sui dati, poi, non è escluso il cambio dei ...

Coprifuoco: giusto spostarlo alle 24? Metropolitan Magazine Italia Vola nel torrente in piena notte, paura per un ragazzo Erano circa le 2 di ieri notte quando il giovane stava scendendo da Castelpoggio verso Carrara. Arrivato all’altezza del tornante da dove parte uno dei sentieri più amati dagli escursionisti il ragazz ...

Il caos in piazza Santa Croce: messaggi inaccettabili Quando la responsabilità personale diventa irresponsabilità collettiva, sotto gli occhi benevoli di uno Stato ondivago ...

