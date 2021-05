Boxe, Canelo Alvarez sconfigge Billy Joe Saunders per KO tecnico nel Mondiale dei supermedi (Di domenica 9 maggio 2021) Alla AT&T Arena di Arlington (Texas) è andato in scena un memorabile incontro di Boxe tra Saul ‘Canelo’ Alvarez e Billy Joe Saunders, valido per il titolo Mondiale WBC, WBA e WBO dei pesi supermedi. Ad assistervi ben 70000 spettatori, record assoluto della storia per un match al coperto. Nessuna regola di distanziamento tra il pubblico, ma solo l’obbligo di indossare la mascherina. La contesa è stata risolta al termine dell’ottavo round, quando Canelo ha piazzato un violentissimo montante destro al volto di Saunders. Il britannico ha iniziato a sanguinare sotto l’occhio destro, che subito dopo la campana si è gonfiato, a tal punto che il 31enne non riusciva più neppure ad aprirlo. Inevitabile l’interruzione da parte dell’arbitro e ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Alla AT&T Arena di Arlington (Texas) è andato in scena un memorabile incontro ditra Saul ‘Joe, valido per il titoloWBC, WBA e WBO dei pesi. Ad assistervi ben 70000 spettatori, record assoluto della storia per un match al coperto. Nessuna regola di distanziamento tra il pubblico, ma solo l’obbligo di indossare la mascherina. La contesa è stata risolta al termine dell’ottavo round, quandoha piazzato un violentissimo montante destro al volto di. Il britannico ha iniziato a sanguinare sotto l’occhio destro, che subito dopo la campana si è gonfiato, a tal punto che il 31enne non riusciva più neppure ad aprirlo. Inevitabile l’interruzione da parte dell’arbitro e ...

