Bottiglie contro gli agenti, vigili aggrediti: movida violenta contro il coprifuoco (Di domenica 9 maggio 2021) Da Milano a Roma sono sempre di più gli interventi degli uomini in divisa, che cercano di far rispettare le regole imposte dal governo. In alcuni casi, gli agenti sono stati aggrediti

ai_inturri : @mikipivot Il giorno in cui sbotterà contro franca, gli spedirò 50 bottiglie di santero in ricordo dei vecchi tempi. - privatebusiness : RT @d_essere: ???? Berlino La situazione a Berlino si sta aggravando La situazione si è aggravata in serata al cosiddetto '1 maggio rivoluz… - a_imbriani : RT @d_essere: ???? Berlino La situazione a Berlino si sta aggravando La situazione si è aggravata in serata al cosiddetto '1 maggio rivoluz… - DaridaGabriele : RT @d_essere: ???? Berlino La situazione a Berlino si sta aggravando La situazione si è aggravata in serata al cosiddetto '1 maggio rivoluz… - Flavr7 : RT @d_essere: ???? Berlino La situazione a Berlino si sta aggravando La situazione si è aggravata in serata al cosiddetto '1 maggio rivoluz… -

Ultime Notizie dalla rete : Bottiglie contro gli Bottiglie contro gli agenti, vigili aggrediti: movida violenta contro il coprifuoco ... lanciando bottiglie contro di loro: questo quanto accaduto nella ... dopo che da tempo gli agenti si trovano costretti ad intervenire ...

Milano, scontri con la polizia durante i controlli per assembramenti e coprifuoco: lanci di bottiglie e persone in fuga ... un gruppo di circa 100 persone ha reagito lanciando bottiglie contro i poliziotti intervenuti. Poco dopo le 23, invece, la polizia è intervenuta nei pressi di Porta Ticinese per una rissa. Gli ...

