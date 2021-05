Blade: con Mahershala Ali rimandate le riprese al 2022 (Di domenica 9 maggio 2021) I Marvel Studios hanno annunciato di aver posticipato le riprese del suo imminente riavvio di Blade al 2022. Chi sarà il protagonista di Blade? La produzione dell’attesissimo film, che vedrà Mahershala Ali assumere il ruolo di protagonista, era originariamente programmata per iniziare questo settembre, ma ora è stata rinviata a luglio 2022. Perchè sono state rimandate le riprese? Secondo The Hollywood Reporter, il ritardo è dovuto allo studio che non vuole affrettare il progetto e perché vorrebbe passare più tempo a lavorare sulla sceneggiatura con la scrittrice di Watchmen Stacy Osei-Kuffour. Blade Annunciato per la prima volta dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige al Comic-Con di San Diego 2019, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) I Marvel Studios hanno annunciato di aver posticipato ledel suo imminente riavvio dial. Chi sarà il protagonista di? La produzione dell’attesissimo film, che vedràAli assumere il ruolo di protagonista, era originariamente programmata per iniziare questo settembre, ma ora è stata rinviata a luglio. Perchè sono statele? Secondo The Hollywood Reporter, il ritardo è dovuto allo studio che non vuole affrettare il progetto e perché vorrebbe passare più tempo a lavorare sulla sceneggiatura con la scrittrice di Watchmen Stacy Osei-Kuffour.Annunciato per la prima volta dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige al Comic-Con di San Diego 2019, ...

Advertising

half_blade : @Biancanevermind sottoscrivo tutto. È l'ennesima sconfitta di tutta questa epocale storia: nemmeno l'onestà di dire… - half_blade : Scrivo di Napoleone e mi emoziono, come fossi con loro, lì...a Piacenza nel 1796. - justLucreziaM : @half_blade Di italiano contemporaneo, l'unica cosa che riesco ad ascoltare è 'Musica leggerissima', per tutto il r… - half_blade : RT @RossaMcFarland: Mi viene il vomito. È un comportamento che ho subito anch'io e non capirò mai. Bisogna saper scegliere con chi si vuole… - half_blade : RT @_maledimiele: Mi sono svegliata con la voglia di farmi lunghe camminate, esplorare, vedere cose. Cosa sto facendo: seduta sul divano a… -