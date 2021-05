Armi, QAnon e proprietà privata: il neo americanismo da cui dobbiamo salvarci (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag — E se Trump ci avesse fatto più danni della guerra fredda? Certo, è una provocazione, ma fino a un certo punto. Perché durante la guerra fredda, soprattutto dopo la fine degli anni di piombo, la posizione anticomunista della cosiddetta “Area” ha effettivamente spostato l’asse culturale verso una americanizzazione non certo virtuosa. Ma per lo meno il reaganismo aveva qualcosa di “integrabile” con visioni del mondo molto più solide e antiche, se non altro per via delle produzioni cinematografiche dell’epoca, da Top Gun ai kolossal di Milius fino ad arrivare agli action movies, che nella loro grossolanità e semplicioneria tutta statunitense trasudavano comunque una volontà di potenza e una certa fascinazione estetica a noi affini e che oggi sarebbero praticamente fuori legge. Nell’ultimo quadriennio non solo tutto questo è mancato, ma si è totalmente rovesciata la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag — E se Trump ci avesse fatto più danni della guerra fredda? Certo, è una provocazione, ma fino a un certo punto. Perché durante la guerra fredda, soprattutto dopo la fine degli anni di piombo, la posizione anticomunista della cosiddetta “Area” ha effettivamente spostato l’asse culturale verso una americanizzazione non certo virtuosa. Ma per lo meno il reaganismo aveva qualcosa di “integrabile” con visioni del mondo molto più solide e antiche, se non altro per via delle produzioni cinematografiche dell’epoca, da Top Gun ai kolossal di Milius fino ad arrivare agli action movies, che nella loro grossolanità e semplicioneria tutta statunitense trasudavano comunque una volontà di potenza e una certa fascinazione estetica a noi affini e che oggi sarebbero praticamente fuori legge. Nell’ultimo quadriennio non solo tutto questo è mancato, ma si è totalmente rovesciata la ...

