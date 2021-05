Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 maggio 2021)8 MAGGIOORE10:20 – FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA CASSIA DOVE IL TRAFFICO È INTENSO TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SPOSTIAMOCI SULLA CASILINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE SUL GRA, FINO AL 15 MAGGIO, CANTIERI ATTIVI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA, IN FASCIA ORARIA 06:00 – 21:00. SU ...