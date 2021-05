(Di sabato 8 maggio 2021) Ottenere una permanenza in Serie Atranquilla non è da tutti.Queste le parole rilasciate da Ivan, tecnico delintervenutovigilia della sfida di campionato contro il Bologna. L'allenatore della compagine scaligera ha voluto complimentarsi in maniera aperta con la sua, riuscita a raggiungere l'obiettivo dellain maniera piuttosto tranquilla e mettendo in difficoltà diversi top club della Serie A.Un gioco veloce e spumeggiante quello del, che nel corso della stagione si è tolto diverse soddisfazioni in termini di risultati e prestazioni. Lo sa bene, che nella conferenza stampa della vigilia all'incontro con i granata ha voluto ribadire come la sua formazione abbia avuto diversi elementi di forza che ...

Advertising

VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - Mediagol : #Verona-#Torino, Juric: 'Complimenti alla squadra, salvezza non scontata. Indisponibili? Rispondo così'… - marinabeccuti : Ezio Rossi a L’Arena: “Verona-Torino? Un pareggio può accontentare entrambi” - Torinogranatait : Ezio Rossi a L’Arena: “Verona-Torino? Un pareggio può accontentare entrambi” - infobetting : Verona-Torino (9 maggio ore 15:00): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Torino

Goal.com

Commenta per primo L'allenatore del, Nicola ha battuto tutti gli allenatori ai quali aveva pensato il presidente Cairo per la ... domenica sulla strada verso la salvezza c'è Juric ().Non si vede quello che stanno passando squadre come il, che appartengono a un'altra dimensione, anche a livello economico. È una grandissima soddisfazione: ero incazzato, ma riflettendoci dico ...In vista di Verona-Torino attraverso le colonne de "L'Arena" parla oggi Ezio Rossi, indimenticato doppio ex di entrambe le squadre che adesso è l’allenatore del Città di Varese che milita in serie D.Singo è rimasto in panchina contro il Parma. Il gol di Vojvoda potrebbe aver cambiato le gerarchie di Nicola in vista del Verona ...