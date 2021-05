Tentato furto in via Piccinato, ladri vengono scoperti e si danno alla fuga (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tentato furto in abitazione nella serata di ieri in via Piccinato al rione Libertà. I malviventi infatti volevano penetrare all’interno di un appartamento, ma un uomo di circa 60 anni, ha prima sentito dei rumori esterni, mentre stava guardando la televisione e ha poi notato alcune persone. A questo punto i malviventi, si sono dati alla fuga prima arrampicandosi a quanto pare su una ringhiera per poi fuggire per le campagne circostanti non riuscendo quindi a rubare nulla. Sul posto gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato per effettuare le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –in abitazione nella serata di ieri in viaal rione Libertà. I malviventi infatti volevano penetrare all’interno di un appartamento, ma un uomo di circa 60 anni, ha prima sentito dei rumori esterni, mentre stava guardando la televisione e ha poi notato alcune persone. A questo punto i malviventi, si sono datiprima arrampicandosi a quanto pare su una ringhiera per poi fuggire per le campagne circostanti non riuscendo quindi a rubare nulla. Sul posto gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato per effettuare le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

