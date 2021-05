PSG | sicuro l’Equipe | Neymar rinnoverà coi parigini fino al 2026

(Di sabato 8 maggio 2021) Secondo l’indiscrezione de, quest’oggie il PSG rinnoveranno il loro sodalizioal: O’Ney infatti firmerà al fine di prolungare il suo contratto col club parigino. Il brasiliano ha più volte ribadito di sentirsi felici a Parigi, dando a tutti la sensazione di non voler tornare al Barcellona, club in cui ha vinto tutto. Messo da parte il futuro di, c’è ancora da stabilire quello di Kylian Mbappé: il contratto dell’enfant prodige scade nel 2022, ma sono bloccate le trattative per il suo rinnovo. E’ probabile che lasci Parigi per accasarsi al Real Madrid. SportFace.

Mike Maignan è considerato l'erede di Gianluigi Donnarumma al Milan. Oggi al Lille, ha iniziato come centravanti e al PSG si è scontrato con Ibrahimovic ...