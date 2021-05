Precipita in cantiere nel Varesotto | operaio di Bergamo muore a 52 anni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 maggio 2021) Un altro incidente mortale sul lavoro, con vittima undi 52della provincia di. La tragedia si è consumata a Tradate (Varese) sabato mattina 8 maggio. Come riporta Varesenews erano circa le 11. L’, che stava lavorando all’interno deldi un centro commerciale, avrebbe perso l’equilibriondo nel vuoto. Inutili i soccorsi. Sul posto sono arrivati ambulanza e auto medica e anche l’elisoccorso dell’ospedale Sant’Anna. Troppo gravi le ferite per l’to da un’altezza di quattro metri, anche se non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente. Il corpo del lavoratore è stato trovato in un’area delin cui non ci sono ponteggi e i colleghi lo hanno trovato a terra, in ...