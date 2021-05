Perché i prezzi di rame e minerali ferrosi stanno schizzando (Di sabato 8 maggio 2021) Nuovi record per i prezzi di rame e minerali ferrosi. I fatti analizzati da Torlizzi, direttore generale di T-Commodity 10.260,50 dollari la tonnellata: al London metal exchange, il rame supera il precedente record toccato nel febbraio 2011. Performance ottima anche per i minerali ferrosi, che toccano il massimo dal 2008. E la rotta rialzista, spinta anche da un dollaro non fortissimo, sembra essere oramai segnata. I prezzi DEL rame Il rame continua a scambiare oltre 10mila dollari per tonnellata al London Metal Exchange (Lme). Il metallo rosso ha anche toccato la soglia di 10.260,50 dollari la tonnellata, superando il precedente massimo, toccato nel febbraio 2011, e segnando una vera e propria corsa al rialzo ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Nuovi record per idi. I fatti analizzati da Torlizzi, direttore generale di T-Commodity 10.260,50 dollari la tonnellata: al London metal exchange, ilsupera il precedente record toccato nel febbraio 2011. Performance ottima anche per i, che toccano il massimo dal 2008. E la rotta rialzista, spinta anche da un dollaro non fortissimo, sembra essere oramai segnata. IDELIlcontinua a scambiare oltre 10mila dollari per tonnellata al London Metal Exchange (Lme). Il metallo rosso ha anche toccato la soglia di 10.260,50 dollari la tonnellata, superando il precedente massimo, toccato nel febbraio 2011, e segnando una vera e propria corsa al rialzo ...

