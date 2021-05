Omofobia, Milano in piazza a sostegno del ddl Zan (Di sabato 8 maggio 2021) “Questo è un successo per la democrazia che dimostra che l’Italia è un Paese civile e la stragrande maggioranza delle persone vuole una legge che tuteli le persone più vulnerabili”. Così il deputato del Pd, Alessandro Zan, promotore dell’omonimo disegno di legge contro l’omotransfobia ha parlato della manifestazione in corso a Milano per chiedere al il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 8 maggio 2021) “Questo è un successo per la democrazia che dimostra che l’Italia è un Paese civile e la stragrande maggioranza delle persone vuole una legge che tuteli le persone più vulnerabili”. Così il deputato del Pd, Alessandro Zan, promotore dell’omonimo disegno di legge contro l’omotransfobia ha parlato della manifestazione in corso aper chiedere al il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

