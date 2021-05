Nefertina sul Nilo | la serie animata sull’Antico Egitto in tv

(Di sabato 8 maggio 2021) Disponibili i primi 26 episodi dal 10 maggio in prima tv su Rai Yoyo dal lunedì al venerdì alle ore 8:15 e tutti i giorni alle 15:05 Ambientata nell’Antico, arriva la nuovasul, protagonista una bambina di 8 anni dotata di inesauribile curiosità? e grande coraggio, dal 10 maggio in prima tv su Rai Yoyo, dal lunedì al venerdì alle ore 8:15 e tutti i giorni alle 15:05 con i primi 26 episodi. 52 gli episodi da 11 minuti prodotti dalla società romana Graphilm di Maurizio Forestieri – regista della– in collaborazione con Rai Ragazzi, per unire divertimento, avventura e qualche assaggio di informazione storica. Un viaggio pieno di scoperte e di divertimento, in cui la coraggiosae i suoi amici accompagnano i bambini C. ...

Ambientata nell'Antico Egitto, arriva la nuova serie animata 'Nefertina sul Nilo', con protagonista una bambina di 8 anni dotata di inesauribile curiosità e grande coraggio, attualmente in anteprima assoluta su RaiPlay i primi 26 episodi della serie in boxset