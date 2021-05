Mantova, quasi 300 sanitari no vax. Ora rischiano provvedimenti (Di sabato 8 maggio 2021) Salta al contenuto sabato 8 Maggio 2021 09:27 Mantova. Non ancora vaccinati nonostante l’obbligo e il rischio di ritrovarsi sospesi dal servizio e senza stipendio. Sono i sanitari che non risulta abbiano ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino, anche se non per forza si tratta di no vax incalliti, visto che in questa categoria vanno conteggiati anche gli esonerati per motivi di salute (gravi allergie o particolari patologie) e coloro che si sono ammalati di Covid che hanno rimandato di almeno tre mesi l’appuntamento con l’iniezione. Al momento, però, nessun provvedimento è stato ancora adottato Navigazione articoli ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Salta al contenuto sabato 8 Maggio 2021 09:27. Non ancora vaccinati nonostante l’obbligo e il rischio di ritrovarsi sospesi dal servizio e senza stipendio. Sono iche non risulta abbiano ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino, anche se non per forza si tratta di no vax incalliti, visto che in questa categoria vanno conteggiati anche gli esonerati per motivi di salute (gravi allergie o particolari patologie) e coloro che si sono ammalati di Covid che hanno rimandato di almeno tre mesi l’appuntamento con l’iniezione. Al momento, però, nessun provvedimento è stato ancora adottato Navigazione articoli ...

Advertising

IvoAyrton : RT @NonVaccinato: #Mantova, quasi trecento sanitari no vax. Ora rischiano provvedimenti. Ma non erano 4 gatti? ?? #vaccinoCovid #CovidVaccin… - igorlorenzo0 : RT @NonVaccinato: #Mantova, quasi trecento sanitari no vax. Ora rischiano provvedimenti. Ma non erano 4 gatti? ?? #vaccinoCovid #CovidVaccin… - ppaul_64 : RT @NonVaccinato: #Mantova, quasi trecento sanitari no vax. Ora rischiano provvedimenti. Ma non erano 4 gatti? ?? #vaccinoCovid #CovidVaccin… - Ocagiuliva4 : RT @NonVaccinato: #Mantova, quasi trecento sanitari no vax. Ora rischiano provvedimenti. Ma non erano 4 gatti? ?? #vaccinoCovid #CovidVaccin… - gael99 : RT @NonVaccinato: #Mantova, quasi trecento sanitari no vax. Ora rischiano provvedimenti. Ma non erano 4 gatti? ?? #vaccinoCovid #CovidVaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Mantova quasi 10 e lotto, gli ultimi dieci numeri: la vincita è clamorosa Sempre in Lombardia , poi, ma in provincia di Mantova, la buona sorte ha regalato altri 100mila ... Complessivamente quasi 37 milioni di euro sono stati distribuiti in premi vari. Di questi, 31 milioni ...

Bernate dice addio al forno crematorio ...crematorio e i sette già esistenti che si potranno ampliare in modo di poter far fronte alle quasi ... Verranno invece potenziati i forni già operativi di Albosaggia, Como, Mantova (capacità 1.200 ...

Mantova, quasi trecento sanitari no vax. Ora rischiano provvedimenti La Gazzetta di Mantova Mantova spegne 3.443 candeline: passione smisurata per la vecchiaia MANTOVA. Giochiamo ai compleanni? Mantova batte Roma con vantaggio di antichità di 669 anni. Il 21 aprile scorso i romani hanno avuto un bel da celebrare i natali dell’Urbe che secondo calcoli vecchi ...

Il tridente ha segnato il 72% delle reti virgiliane Nel Mantova tre rientri, tutti quanti da squalifica, rispetto l’ultima partita di campionato di Trieste; il vice capocannoniere del girone Guccione (15 reti) e i due difensori centrali Milillo e Zanan ...

Sempre in Lombardia , poi, ma in provincia di, la buona sorte ha regalato altri 100mila ... Complessivamente37 milioni di euro sono stati distribuiti in premi vari. Di questi, 31 milioni ......crematorio e i sette già esistenti che si potranno ampliare in modo di poter far fronte alle... Verranno invece potenziati i forni già operativi di Albosaggia, Como,(capacità 1.200 ...MANTOVA. Giochiamo ai compleanni? Mantova batte Roma con vantaggio di antichità di 669 anni. Il 21 aprile scorso i romani hanno avuto un bel da celebrare i natali dell’Urbe che secondo calcoli vecchi ...Nel Mantova tre rientri, tutti quanti da squalifica, rispetto l’ultima partita di campionato di Trieste; il vice capocannoniere del girone Guccione (15 reti) e i due difensori centrali Milillo e Zanan ...