LIVE F1, GP Spagna in DIRETTA: parte la FP3, la Ferrari a caccia di conferme (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00: VIA ALLA FP3!! 11.59: Non può passare inosservato che nell’accelerazione del rettilineo la power unit del Cavallino risponda meglio di quella Mercedes, potendo contare su un sistema ibrido che sprigiona subito l’energia elettrica, mettendo Leclerc in una condizione di vantaggio. 11.56: Nel transitorio delle due curve veloci (oltre 250 km/h) la Ferrari paga costantemente 4 km/h di velocità, segno che ancora manca di downforce per reggere la sfida DIRETTA con la freccia nera, ma è indubbio che gli ingegneri di Enrico Cardile sono riusciti a cancellare i principali difetti emersi l’anno scorso sulla SF1000, a cominciare dall’eccessiva resistenza all’avanzamento. 11.53: I 68 millesimi che il monegasco ha rifilato a Hamilton nel “Motodromo” spagnolo sono indicativi di una ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00: VIA ALLA FP3!! 11.59: Non può passare inosservato che nell’accelerazione del rettilineo la power unit del Cavallino risponda meglio di quella Mercedes, potendo contare su un sistema ibrido che sprigiona subito l’energia elettrica, mettendo Leclerc in una condizione di vantaggio. 11.56: Nel transitorio delle due curve veloci (oltre 250 km/h) lapaga costantemente 4 km/h di velocità, segno che ancora manca di downforce per reggere la sfidacon la freccia nera, ma è indubbio che gli ingegneri di Enrico Cardile sono riusciti a cancellare i principali difetti emersi l’anno scorso sulla SF1000, a cominciare dall’eccessiva resistenza all’avanzamento. 11.53: I 68 millesimi che il monegasco ha rifilato a Hamilton nel “Motodromo” spagnolo sono indicativi di una ...

