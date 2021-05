Le leggi non si fanno dal palco dei concerti (Di sabato 8 maggio 2021) Nella composita maggioranza che sostiene il governo Draghi cominciano a evidenziarsi le prime crepe. Come spesso accade su quei muri tirati su troppo in fretta e dove non c'è stato il tempo di far ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 8 maggio 2021) Nella composita maggioranza che sostiene il governo Draghi cominciano a evidenziarsi le prime crepe. Come spesso accade su quei muri tirati su troppo in fretta e dove non c'è stato il tempo di far ...

Advertising

caritas_milano : «#Vaccini per tutti, giusto sospendere i brevetti. Le leggi del mercato non prevalgano su quelle dell’amore».… - robertosaviano : In questa foto due ragazze al gay pride si baciano. Fa male pensare che altrove avrebbero paura. A questo servono l… - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - Aguy65338248 : @robertosaviano @7Corriere Truffatore. Leggi contro la violenza verso la persona esistono già. Se hanno paura, sign… - Gigliom57 : RT @GiuseppePalma78: 'Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende di essere superiore alle leg… -