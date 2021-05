La prima foto del razzo cinese in caduta libera sulla Terra: la data prevista è il 9 Maggio 2021 (Di sabato 8 maggio 2021) La prima foto del razzo cinese. Grazie al potente telescopio “Elena” del Virtual Telescope Project l’astrofisico italiano Gianluca Masi ha scattato la prima fotografia del razzo cinese in caduta libera sulla Terra. Lo schianto è previsto alle prime ore di domenica 9 Maggio, ma c’è ancora incertezza sull’orario. Anche il luogo dell’impatto dei detriti che sopravvivranno all’attrito con l’atmosfera non è stato ancora determinato; potrebbe essere coinvolta l’Italia centrale e meridionale. È stata ottenuta la prima foto dello stadio centrale del razzo cinese Long March 5b (Lunga Marcia) in ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 8 maggio 2021) Ladel. Grazie al potente telescopio “Elena” del Virtual Telescope Project l’astrofisico italiano Gianluca Masi ha scattato lagrafia delin. Lo schianto è previsto alle prime ore di domenica 9, ma c’è ancora incertezza sull’orario. Anche il luogo dell’impatto dei detriti che sopravvivranno all’attrito con l’atmosfera non è stato ancora determinato; potrebbe essere coinvolta l’Italia centrale e meridionale. È stata ottenuta ladello stadio centrale delLong March 5b (Lunga Marcia) in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ecco la prima foto del razzo cinese in caduta incontrollata verso la Terra #razzocinese - AmbCina : Vi sembrano le foto di 'città fantasma'? Tra l'altro, il nome giusto è '#Zhengdong, #Zhengzhou', non 'Zhendong, Zhe… - fattoquotidiano : Ecco la prima foto del razzo spaziale cinese “Long March 5B”. Scattata da un italiano - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: #LilyJames e #SebastianStan come non li avevamo mai visti prima. #PamAndTommy, la miniserie di Hulu che racconterà la sto… - vale_concordia : RT @NetflixIT: Non sappiamo come far arrivare prima il 28 maggio, ma qui ci sono un po’ di foto da LUCIFER 5B che possono comunque aiutare… -