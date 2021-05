Klopp | “Quarto posto? Difficile | non impossibile Tre punti sudati e meritati”

(Di domenica 9 maggio 2021) Jürgen, allenatore del Liverpool, ha parlato così ai microfoni di BBC Sport dopo il successo per 2-0 contro il Southampton: “Sapevamo che sarebbe stata dura. Abbiamo meritato i tre, segnando un bel primo gol. Ormai, però, siamo abituati a non chiudere le partite, quindi dovevamo restare in partita. Segnare questo magnifico raddoppio ovviamente è stato un grande sollievo. Abbiamo dovuto lottare, ma abbiamo ottenuto i tre, quindi molto bene.Il? Non è, ma. Proveremo e vedremo dove arriveremo”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

