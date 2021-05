Inter, Gagliardini sui colloqui: “Dobbiamo ancora parlarne nello spogliatoio tra noi” (Di sabato 8 maggio 2021) “Dobbiamo ancora parlarne nello spogliatoio, ne parleremo tra di noi. Penso che non ci sarà nessun problema nel trovare un punto d’incontro”. Così Roberto Gagliardini sul tema dei colloqui annunciati da Giuseppe Marotta per discutere del possibile taglio degli stipendi. E su Inter-Sampdoria: “C’è grande entusiasmo perché abbiamo fatto qualcosa di storico. Da nove anni vinceva la stessa squadra e siamo riusciti a fermarli. Vogliamo goderci il momento. Partita della svolta? Le vittorie su Juventus o Milan ci hanno dato fiducia nei nostri mezzi, ce ne sono anche altre”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) “, ne parleremo tra di noi. Penso che non ci sarà nessun problema nel trovare un punto d’incontro”. Così Robertosul tema deiannunciati da Giuseppe Marotta per discutere del possibile taglio degli stipendi. E su-Sampdoria: “C’è grande entusiasmo perché abbiamo fatto qualcosa di storico. Da nove anni vinceva la stessa squadra e siamo riusciti a fermarli. Vogliamo goderci il momento. Partita della svolta? Le vittorie su Juventus o Milan ci hanno dato fiducia nei nostri mezzi, ce ne sono anche altre”. SportFace.

