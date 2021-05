In palcoscenico con… Brunella Caputo (Di sabato 8 maggio 2021) di Monica?De Santis Nuovo appuntamento questa sera, alle ore 19 con il salotto teatrale del quotidiano Le Cronache. Per “In palcoscenico con Le Cronache”, condotto da chi scrive e da Olga Chieffi, ospite della puntata l’attrice, regista, organizzatrice e scrittrice salernitana Brunella Caputo. In diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di?Le Cronache la Caputo dialogherà con le conduttrici e con quanti scriveranno attraverso i social, parlando di teatro e di libri, prma di lasciare i nostri videoascoltatori alla visione di una sua performance. Ovvero ad un monologo tratto dallo spettacolo “In nome della madre” che ha debuttato ad agosto al Teatro Dei Barbuti e che poi a causa di questa pandemia non è stato più riproposto. Si tratta di un adattamento, fatto proprio da Brunella ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 8 maggio 2021) di Monica?De Santis Nuovo appuntamento questa sera, alle ore 19 con il salotto teatrale del quotidiano Le Cronache. Per “Incon Le Cronache”, condotto da chi scrive e da Olga Chieffi, ospite della puntata l’attrice, regista, organizzatrice e scrittrice salernitana. In diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di?Le Cronache ladialogherà con le conduttrici e con quanti scriveranno attraverso i social, parlando di teatro e di libri, prma di lasciare i nostri videoascoltatori alla visione di una sua performance. Ovvero ad un monologo tratto dallo spettacolo “In nome della madre” che ha debuttato ad agosto al Teatro Dei Barbuti e che poi a causa di questa pandemia non è stato più riproposto. Si tratta di un adattamento, fatto proprio da...

Advertising

calicobts : che animale da palcoscenico come lo tiene lui con quella gamba impazzita nessuno - fvnzioniamo : porcodio sono incazzata nera questa sfida con questi due mostri da palcoscenico era da finale diocane - AdolfoSalsi : @Lucrezi97533276 @the_highsparrow Secondo me Calenda doveva essere il candidato del csx, è partito con progetti e p… - zazoomblog : In palcoscenico con… Brunella Caputo - #palcoscenico #Brunella #Caputo - DivinaCommediaQ : RT @FlorenceTV_: Puntata 'comica' di #Dante700, nella bolgia dei barattieri con i #Malebranche. Tra i compagni di viaggio di @biagio116, #… -

Ultime Notizie dalla rete : palcoscenico con… Maddaloni, Giulietta Sacco Star della Musica Napoletana che conta tra i fan da Mina a Nino d'Angelo l'eco di caserta