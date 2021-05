Ilary Blasi e la tutina in pizzo troppo trasparente Beccata così dietro le quinte dell' Isola dei famosi | da infarto | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) Nuovo look supersexy pernell'ultima puntatadei. Sempre più magra, ha aperto la diretta di venerdì 7 maggio, con una breve sfilata che dalela porta sotto i riflettorio studio. Top crop ricamato bianco a maniche lunghe, addominali a vista e pantaloni slim a mettere in risalto le gambe sexy già esaltate dal tacco 12. Laha poi completato il look con un dei giganteschi orecchini con zirconi che, con un gesto diventato ormai classico, si leva al momento dei titoli di coda per dare la buonanotte al pubblico. Laha sempre voglia di stupire e sorprendere positivamente i suoi fan. Recentemente ha fatto molto scalpore il "bacio" col fidanzato di Vera ...