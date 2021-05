Finte email dal corriere | attenzione ai File EXCEL che arrivano come allegati

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 8 maggio 2021) Aprire unche vi arriva perè sempre molto pericoloso. Fate. Decine di campagne malevole utilizzano questo vettore. Ultima segnalazione unacon questo oggetto : “Rimessa contrassegni a mezzo bonifico bancario” ed il corpo del messaggio che recita il testo che vi sottoponiamo più sotto. In allegato a questevi sonodicon pericolosissimi virus / malware / ransomware. Codice 000xxxxDisposizione: yyyy End to end ID: zzzzzzz Gentili Signori, Vi comunichiamo che abbiamo dato disposizione alla nostra banca di effettuare un bonifico avostro favore dell’importo di euro 373,83 alle coordinate bancarie da voi indicate, condata di regolamento 06.05.2021, a rimborso dei contrassegni sotto indicati: N. ...