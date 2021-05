Esplosione a Gubbio, un boato e poi la tragedia (Di sabato 8 maggio 2021) In un laboratorio di Gubbio un’Esplosione ha tolto la vita a 2 persone. Intanto ora si indaga per capire i motivi di questo incidente. Esplosione laboratorio di Gubbio (Twitter)Un’altra giornata triste per il mondo del lavoro che piange altre due vittime. Il fatto è avvenuto a Vocabolo Canne Greche vicino Gubbio dove una fabbrica è letteralmente esplosa. Fiamme altissime si sono levate immediatamente ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Giunti sul posto hanno subito estratto alcuni operai feriti. In particolare Alessio Cacciapuoti, 24 anni, è stato trasportato d’urgenza al nosocomio di Cesena. Purtroppo però due delle persone all’interno dello stabile non ce l’hanno fatta. Si tratta di Samuel Cuffaro, 19 anni ed Elisabetta D’Innocenzo, 52. Il primo era uno ... Leggi su chenews (Di sabato 8 maggio 2021) In un laboratorio diun’ha tolto la vita a 2 persone. Intanto ora si indaga per capire i motivi di questo incidente.laboratorio di(Twitter)Un’altra giornata triste per il mondo del lavoro che piange altre due vittime. Il fatto è avvenuto a Vocabolo Canne Greche vicinodove una fabbrica è letteralmente esplosa. Fiamme altissime si sono levate immediatamente ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Giunti sul posto hanno subito estratto alcuni operai feriti. In particolare Alessio Cacciapuoti, 24 anni, è stato trasportato d’urgenza al nosocomio di Cesena. Purtroppo però due delle persone all’interno dello stabile non ce l’hanno fatta. Si tratta di Samuel Cuffaro, 19 anni ed Elisabetta D’Innocenzo, 52. Il primo era uno ...

emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), individuato il corpo senza vita della donna dispersa sotto le macerie. Il bilancio è di… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), estratta una terza persona in vita dalle macerie, nulla da fare per una quarta purtropp… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: E' stata trovata morta dai vigili del fuoco la donna che era dispersa in seguito all'esplosione… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: L'esplosione a Gubbio è avvenuta in un laboratorio di cannabis light. La palazzina è stata post… -