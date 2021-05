Edimburgo. Per Nicola Sturgeon è la quarta vittoria elettorale consecutiva (Di sabato 8 maggio 2021) Trionfo per gli indipendentisti scozzesi. È la quarta vittoria elettorale consecutiva per l’Snp di Nicola Sturgeon nel cruciale voto della Scozia alle consultazioni locali britanniche, ma niente maggioranza assoluta al Parlamento di Edimburgo. Secondo i calcoli della Bbc, i secessionisti, che miravano a questo obiettivo per dare maggior forza alla richiesta di un referendum bis sull’addio a Londra finora negato dal governo centrale di Boris Johnson, ottengono 63 seggi come nel 2016. Sufficienti a garantirsi anche la guida del prossimo governo locale, ma non a toccare quota 65 che avrebbe dato loro il 50% più uno dell’assemblea. Leggi su laprimapagina (Di sabato 8 maggio 2021) Trionfo per gli indipendentisti scozzesi. È laper l’Snp dinel cruciale voto della Scozia alle consultazioni locali britanniche, ma niente maggioranza assoluta al Parlamento di. Secondo i calcoli della Bbc, i secessionisti, che miravano a questo obiettivo per dare maggior forza alla richiesta di un referendum bis sull’addio a Londra finora negato dal governo centrale di Boris Johnson, ottengono 63 seggi come nel 2016. Sufficienti a garantirsi anche la guida del prossimo governo locale, ma non a toccare quota 65 che avrebbe dato loro il 50% più uno dell’assemblea.

