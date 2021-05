Covid: Salvini, ‘combattiamo per la libertà di vivere le nostre città’ (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “La Lega sta combattendo per la libertà di vivere le nostre città in sicurezza, ma senza costrizioni e restrizioni”. Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un videomessaggio per la nascita del Partito liberale europeo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “La Lega sta combattendo per ladilecittà in sicurezza, ma senza costrizioni e restrizioni”. Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo, in un videomessaggio per la nascita del Partito liberale europeo. L'articolo CalcioWeb.

