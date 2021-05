Collagene | cos’è e a cosa serve per la pelle? Benefici come integratore | idrolizzato o da bere

Leggi su amica

(Di sabato 8 maggio 2021) Ilsi comporta proprioun bianco cavaliere, capace di contrastare l’invecchiamento della? Si tratta di una sostanza proteica, che rappresenta fino al 35% delle proteine del nostro corpo e quasi il 90% della cute. Ecco perché ilè fondamentale per la. Il ruolo delle fibre di, infatti, è mantenere compattezza e tonicità, prevenendo le rughe. Questa proteina, infatti, ha l’arduo compito di sostenere l’intero viso, conferendo allaresistenza ed elasticità. Ed è proprio questo il principale problema delnaturale. Con l’andare del tempo – e in particolare dopo i 25 anni – questa sostanza diminuisce costantemente, provocando l’invecchiamento cutaneo. Le soluzioni non ...