YouTube, in arrivo una funzione per la traduzione automatica di titoli, sottotitoli e descrizioni dei video (Di venerdì 7 maggio 2021) Google ha compiuto negli ultimi anni dei veri e propri passi da gigante nel campo della traduzione automatizzata. Tantissimi utenti di tutto il mondo usano Google Translate e Google Lens per tradurre frasi o termini che, altrimenti, non sarebbero comprensibili. A quanto pare il gigante del web si sta preparando a facilitare la vita anche ai milioni di utilizzatori della piattaforma YouTube. Infatti, stando a quanto riportato dai colleghi di AndroidPolice, sembra che attualmente gli utenti portoghesi e turchi stiano usufruendo di una traduzione automatica di titoli, descrizione e sottotitoli dei video dall'inglese. Ovviamente, al momento si tratta solo di una funzionalità in fase di test e legata a specifiche lingue, ma l'obiettivo finale sarà quello di offrire un ...

Ultime Notizie dalla rete : YouTube arrivo Oppo K9 5G: annunciato ufficialmente imminente l'arrivo, solo in Cina per ora, del nuovo smartphone di fascia media a marchio Oppo. Scopriamo ogni ... sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente ...

David Tennant reciterà con Emilia Clarke e Hugh Laurie in Il prodigioso Maurice David Tennant è il nuovo arrivo nel cast di Il prodigioso Maurice Maurice , il film animato che verrà prodotto per Sky che ... Emilia Clarke , Rob Brydon, Julie Atherton, la star di YouTube Joe Sugg, ...

YouTube, in arrivo una funzione per la traduzione automatica di titoli, sottotitoli e descrizioni dei video Il Fatto Quotidiano Baby K, è uscita la nuova canzone Pa Ti con Omar Montes L’estate è ufficialmente iniziata! Baby K ha pubblicato la collaborazione con Omar Montes iniziando così a scalare le classifiche di vendita. Pa Ti è il brano che ha alzato il sipario sulla stagione p ...

William e Kate aprono il loro canale YouTube William e Kate diventano sempre più social: hanno aperto il loro canale YouTube ufficiale, diventeranno i nuovi vlogger della Royal Family?

