WTA Saint-Malo 2021 | Jasmine Paolini in semifinale Battuta Anna Karolina Schmiedlova in due set

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’avventura di Jasminal WTA 125 dicontinua. La tennista numero 103 delle classifiche mondiali accede alle semifinali del torneo sul rosso battendoin un’ora e trentanove minuti. Un 6-3 7-5 che conferma come l’azzurra si sia sempre trovata molto bene ad affrontare la slovacca: quarta vittoria su cinque confronti, cancellando così l’unico ko risalente allo scorso marzo a Monterrey.parte subito con l’intento di aggredire ladell’avversaria, e apre la sua partita con un break. Il vantaggio viene subito cancellato nel game successivo a causa di un brutto game al servizio in cui la slovacca sfrutta l’unica occasione che le capita a tiro. La lucchese non si smarrisce, continua a lavorare bene in ...

In Francia la campionessa ha superato in rimonta la serba. Stojanovic. La wild card. al Foro Italico non l'ha premiata ...